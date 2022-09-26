Магадан, 26 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов от всех колымчан выразил соболезнования в связи с гибелью детей и взрослых в школе Ижевска.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

Читайте также: Прикамье скорбит с Ижевском о погибших в школе

«Ужасная трагедия произошла в Ижевске. В результате стрельбы в школе погибли дети и взрослые. В Удмуртии объявлен траур.

От имени жителей Магаданской области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Душевных сил вам пережить это горе. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления раненым», — написал в своём телеграм-канале Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования после трагического события в школе Ижевска, где совершено вооружённое нападение.