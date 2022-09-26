Бишкек, , 13:05 — REGNUM Рост валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2022 года может достигнуть 3%, а в 2023 году — 3,5%. Об этом говорится в докладе «Перспективы развития Азии» от Азиатского банка развития.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Отметим, что в середине весны аналитики АБР представили менее оптимистичный прогноз — они ожидали, что в нынешнем году киргизская экономика вырастет лишь на 2%, а в следующем — только на 2,5%.

Представители банка объясняют такой прогресс устойчивым ростом экономических показателей в январе–июле текущего года, а также относительно успешной реализацией антикризисного плана правительства Киргизии.

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