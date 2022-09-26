Оренбург, , 13:04 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в связи с трагедией в ижевской школе №88 направил телеграмму с соболезнованием главе Удмуртии Александру Бречалову, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Скорбь Зоя Емельянова © ИА REGNUM

«Оренбуржцы глубоко потрясены трагическими событиями в Ижевске. Мы всем сердцем с Вами, жителями республики, родными и близкими жертв чудовищного преступления. Нет оправдания никому, кто осмеливается поднять руку на детей. Работники учебного заведения, отдавшие свои жизни во имя спасения ребят, проявили самые лучшие качества человека и гражданина», — говорится в телеграмме.

Денис Паслер от лица жителей и правительства региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября неизвестный мужчина совершил расстрел детей и взрослых в школе №88 Ижевска. По последним данным, жертвами чудовищного преступления стали 13 человек.