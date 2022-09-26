Ульяновск, 26 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнования из-за трагедии в ижевской школе. Он заявил, что в регионе «готовы оказать необходимую помощь». Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Русских. Губернатор Ульяновской области

Губернатор выразил соболезнование жителям Удмуртии, отметив, что Ульяновская область «скорбит вместе с вами».

«Страшная трагедия у наших соседей в Ижевске. Больно читать сводки, много пострадавших и погибших. Невинные дети, сотрудники школы… Их уже не вернуть», — написал Алексей Русских.

Глава региона подчеркнул, что в Ульяновской области «готовы оказать всю необходимую помощь».

Как сообщало ИА REGNUM , следственное управление СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело после ЧП в ижевской школе. Дело расследуется по факту убийство двух и более лиц (пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконного ношения огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).