Канберра, , 13:08 — REGNUM Законопроект о создании общенациональной комиссии по борьбе с коррупцией будет передано на рассмотрение партсобрания лейбористов 27 сентября, что ускорит появления соответствующего закона. Об этом написала газета The Guardian.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

28 сентября законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей. Затем предложение лейбористов сразу же будет передано специальному комитету.

Независимый член парламента Австралии Хелен Хейнс (которая, скорее всего, войдет в этот комитет) говорит, что считает свои обсуждения с генеральным прокурором Марком Дрейфусом по поводу законодательства конструктивными. Об этом она сообщила журналистам радиостанции ABC.

Напомним, что лейбористы победили на майских федеральных выборах в Австралии с обещанием создать в стране первую общенациональную комиссию по борьбе с коррупцией.