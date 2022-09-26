Канберра, 26 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Законопроект о создании общенациональной комиссии по борьбе с коррупцией будет передано на рассмотрение партсобрания лейбористов 27 сентября, что ускорит появления соответствующего закона. Об этом написала газета TheGuardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

28 сентября законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей. Затем предложение лейбористов сразу же будет передано специальному комитету.

Независимый член парламента Австралии Хелен Хейнс (которая, скорее всего, войдет в этот комитет) говорит, что считает свои обсуждения с генеральным прокурором Марком Дрейфусом по поводу законодательства конструктивными. Об этом она сообщила журналистам радиостанции ABC.

Напомним, что лейбористы победили на майских федеральных выборах в Австралии с обещанием создать в стране первую общенациональную комиссию по борьбе с коррупцией.