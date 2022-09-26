Красноярск, 26 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании призывной комиссии заявил о том, что следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, установленные указом президента РФ и министерством обороны. Об этом глава региона сообщил 26 сентября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

По словам Усса, в вопросах частичной мобилизации «не должно быть кампанейщины».

«Если произошла ошибка и повестка пришла человеку, который не подпадает под критерии частичной мобилизации, нужно разобраться, извиниться и вернуть его домой», — отметил губернатор. Он добавил, что в этом деле «необходим индивидуальный подход».

Также Усс обратил внимание на условия размещения в сборных пунктах, организацию питания, решение бытовых вопросов. Он подчеркнул, что семьям мобилизованных необходимо оказать помощь через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения.

«Все, кто сегодня защищает интересы России, должны чувствовать заботу, нашу общую ответственность за их жизнь, судьбы их родных и близких», — резюмировал Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Ей подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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