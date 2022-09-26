Москва, , 13:00 — REGNUM Систему мобилизации следует пересмотреть уже сегодня, убежден член комитета Госдумы по обороны Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

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«К сожалению, за последние годы, когда ещё в 2008-м году мы для себя прописали, что участвуем только в региональных или ограниченно-локальных конфликтах, мы посчитали, что нам хватит состава мирного времени. Раньше у нас были громадные пункты приёма личного состава, где было на 100% всё, когда человек зашёл туда, а через 15 минут вышел полностью снаряженный с мешком своих гражданских шмоток, который опечатывался и по почте ехал домой», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Всё было отработанно, подчеркнул парламентарий.

«Да, сегодня отмобилизовываем 300 тысяч, считаем, что нам этого вполне хватит, чтобы их обеспечить оружием, техникой, сумеем их поставить в строй, найти боевое применение. Но ситуация в мире сегодня турбулентная. Придется ли мобилизовать ещё людей, не знаю, систему мобилизации надо пересмотреть уже сегодня», — убежден парламентарий.

«В регионах везде надо готовить базу мобилизационную, чтобы была на постоянной основе, включая полигоны, места проживания, пункты приёма личного состава со всем необходимым оружием, обмундированием и так далее», — рассуждает Гурулёв.