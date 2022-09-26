Самара, 26 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки региона, а также главам муниципальных образований области провести проверку защищенности областных образовательных учреждений, работы всех систем. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в школе №88 в Ижевске — все новости»

Сообщается, что оперативное совещание в правительстве региона началось с минуты молчания по погибшим в Ижевске.

«Министерству образования, муниципалитетам во взаимодействии с силами правопорядка обеспечить защиту объектов, провести все необходимые контрольные, проверочные мероприятия в течение суток», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что такая же работа будет проведена в отношении учреждений культуры, а также в местах массового пребывания граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в школе №88 в Ижевске (Удмуртия) неизвестный утроил стрельбу.

Читайте также: В школе №88 в Ижевске погибли шестеро взрослых и семеро несовершеннолетних