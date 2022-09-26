Донецк, 26 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Минеральное и Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 26 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:17 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:20 боевики ВСУ обстреляли Зайцево, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.