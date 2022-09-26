Салехард, , 13:22 — REGNUM На Ямале племенное хозяйство «Совхоз Байдарацкий» будет задействован для проведения исследовательской работы. Учёные государственного аграрного университета Северного Зауралья, которые участвуют в в научной экспедиции, проведут оценку биотехнологических показателей оленей предприятия. Работа будет проводиться в рамках государственного заказа Министерства сельского хозяйства России. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Олени на выпасе Юля Даркова © ИА REGNUM

«Перед нами стоит задача разработать методику оценки племенной ценности северных оленей. Практическое значение проведенная исследовательская работа получит после того, как ее результаты будут представлены и защищены на научно-техническом совете и перед вузовским сообществом 54 аграрных высших учебных заведений при министерстве сельского хозяйства Российской Федерации», — отметил Алексей Бахарев, директор института биотехнологии и ветеринарной медицины государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Задачами учёных станет оценка животных, снятие промер телосложения северных оленей и взятие биологического материала для проведения молекулярно-генетического анализа. Данный ряд мероприятий позволит создать банк ДНК северных оленей, а также получить данные о геноме и дать биотехнологическую оценку состояния животных разных половозрастных групп в условиях интенсивного воздействия антропогенного фактора.

Планируется, что комплексная оценка результатов научного проекта учёные подведут в конце 2022 года.

«Методика разработанная по итогам исследования, в дальнейшем будет использоваться в племенной работе в отрасли оленеводства на территории Российской Федерации, а также в научных и учебных процессах», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Салехард, столицу Ямала, прибыла пятая группа студентов-мерзлотоведов из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Учащиеся кафедры геокриологии геологического факультета приехали в окружную столицу для прохождения практики на базе Научного центра изучения Арктики.

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