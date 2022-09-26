Салехард, 26 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. На Ямале племенное хозяйство «Совхоз Байдарацкий» будет задействован для проведения исследовательской работы. Учёные государственного аграрного университета Северного Зауралья, которые участвуют в в научной экспедиции, проведут оценку биотехнологических показателей оленей предприятия. Работа будет проводиться в рамках государственного заказа Министерства сельского хозяйства России. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Юля Даркова ИА REGNUM Олени на выпасе

«Перед нами стоит задача разработать методику оценки племенной ценности северных оленей. Практическое значение проведенная исследовательская работа получит после того, как ее результаты будут представлены и защищены на научно-техническом совете и перед вузовским сообществом 54 аграрных высших учебных заведений при министерстве сельского хозяйства Российской Федерации», — отметилАлексей Бахарев, директор института биотехнологии и ветеринарной медицины государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Задачами учёных станет оценка животных, снятие промер телосложения северных оленей и взятие биологического материала для проведения молекулярно-генетического анализа. Данный ряд мероприятий позволит создать банк ДНК северных оленей, а также получить данные о геноме и дать биотехнологическую оценку состояния животных разных половозрастных групп в условиях интенсивного воздействия антропогенного фактора.

Планируется, что комплексная оценка результатов научного проекта учёные подведут в конце 2022 года.

«Методика разработанная по итогам исследования, в дальнейшем будет использоваться в племенной работе в отрасли оленеводства на территории Российской Федерации, а также в научных и учебных процессах», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Салехард, столицу Ямала, прибыла пятая группа студентов-мерзлотоведов из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Учащиеся кафедры геокриологии геологического факультета приехали в окружную столицу для прохождения практики на базе Научного центра изучения Арктики.

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