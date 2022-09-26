Токио, 26 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Геймдизайнер Тошимичи Мори покидает игровую студию Arc System Works, в которой он проработал около 19 лет. Об этом 26 сентября сообщил портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

На своей странице в соцсети Мори вспомнил, что пришёл на работу в компанию после того, как поучаствовал в реализации проекта игры Guilty Gear X. Он отметил, что ему дорого всё, что произошло с ним в течение последующих 20 лет, в том числе работа над его собственной серией BlazBlue.

«Я ухожу из Arc System Works. Это может вызвать некоторое беспокойство, особенно у фанатов серии BlazBlue. За это я искренне извиняюсь», — отметил Мори. Разработчик добавил, что планирует направить все свои силы на создание новой игры и надеется, что поклонники его в этом поддержат.

Для справки: BlazBlue — это серия видеоигр, выполненных в жанре файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашные поединки). Первая игра под названием BlazBlue: Calamity Trigger вышла 19 ноября 2008 года. В 2013 году анимационные студии Hoods Entertainment и Team KG выпустили аниме-сериал BlazBlue Alter Memory («Лазурный гримуар») на основе франшизы.