Посёлок Усть-Уда, Иркутская область, 26 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В селе Молька Усть-Удинского района возвели врачебную амбулаторию, сообщает 26 сентября телеграм-канал правительства региона. Медучреждение возвели по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области».

Минздрав Приангарья Иркутская область. В селе Молька Усть-Удинского района возвели врачебную амбулаторию

«Вести приём жителей в новой амбулатории будет фельдшер, врач общей практики и медсестра. Дополнительно из районной больницы будут выезжать такие специалисты, как гинеколог, хирург, дерматолог, отоларинголог и педиатр. В будущем запланировано организовать работу стоматологического кабинета», − сказал главный врач Усть-Удинской районной больницы Анатолий Крыс.

По словам осуществляющего полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексея Шелехова, всего в этом году в рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области планируют возвести 27 ФАПов и девять врачебных амбулаторий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Родинском районе Иркутской области началось строительство врачебной амбулатории модульного типа, она возводится в поселке Мирный.

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