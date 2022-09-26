Канберра, 26 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Австралии Клэр Онил раскритиковала оператора сотовой связи Optus после того, как компания не сумела защитить персональные данные своих клиентов. Как пишет газета The Guardian, речь идет о первом заявлении министра по этому вопросу.

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«Optus сообщила нам, что это хакерская атака вскрыла некоторые личные данные 9,8 миллиона австралийцев. У этих 9,8 миллионов австралийцев были взяты значительные объемы личных данных. Так вот, ответственность за нарушение безопасности лежит на Optus, и я хочу отметить, что нарушение носит масштабы, которые мы вообще не должны видеть у крупного телекоммуникационного провайдера в этой стране», — сказала министр.

По словам Онил, надзор за хранением персональных данных жителей Австралии на серверах крупных компаний должен быть ужесточен.