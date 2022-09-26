Москва, 26 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Провели летний отпуск в 2022 году в другом городе или регионе России 16%. Чаще всего граждане посещали Санкт-Петербург и Москву (по 11%), приводит результаты опроса ВЦИОМ.

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На курортах Краснодарского края летом побывали 7%, в Казани (Татария) и Нижнем Новгороде — по 6%, на Алтае — 5%, в Волгограде — 4%, в Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Челябинске, Махачкале, Калининграде, Пятигорске и Иркутске — по 3%.

Отдохнули в Крыму 2%. Среди других направлений названы Новосибирск, Бурятия, Великий Новгород, Тверь, Самара, Воронеж, Улан-Удэ, Пермь (по 2%).

В другой стране летом 2022 года побывали 2% граждан РФ. Наиболее популярные направления —Турция (34%), Абхазия (14%), Казахстан (11%), Таиланд (7%), Египет (5%), ОАЭ и Армения (по 4%).

Опрос по телефону проведён 3–4 сентября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, летом 2022 года провели отпуск дома, занимаясь делами, 33% жителей России.

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