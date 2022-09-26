Кострома, , 14:09 — REGNUM В Костроме без тепла и горячей воды остаются 108 многоквартирных домов, что составляет 5,2% от всех МКД с центральным отоплением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Батарея

В 10 из них нет горячей воды, в 98 — ГВС и отопления. Во всех случаях отсутствие услуг связано с авариями на сетях. Детские сады и школы города получили горячую воду и тепло.

Устранить все повреждения и обогреть жилища ТГК-2 обещает до 29 сентября. Ремонтные работы на сетях в рамках концессии, вызвавшие больше всего нареканий жителей, в настоящее время завершены.

Напомним, отопительный сезон в жилом фонде начался 19 сентября, в соцсфере — 15 сентября.

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