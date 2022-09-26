Якутск, 26 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Якутии ошибочно мобилизовали для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса более 120 человек. Все они будут возвращены домой. Об этом в ходе встречи с матерями и женами военнослужащих 26 сентября рассказал глава республики Айсен Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Сейчас сложное время для всех нас. Но особенно в поддержке и внимании нуждаются семьи военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции», — написал Николаев в своём телеграм-канале.

Женщины задавали главе Якутии вопросы по дальнейшей реабилитации и трудоустройству тех, кто вернулся со спецоперации. Николаев пообещал, что все вопросы будут решены, в том числе по оказанию психологической, юридической и финансовой помощи членам семей военнослужащих, по обеспечению дорогостоящими лекарствами раненых бойцов.

«Все наши военнослужащие — это Герои, которые защищают будущее страны, нас с вами. Сейчас нам как никогда важны взаимопомощь, единство и сила духа, которыми всегда славилась Якутия», — подчеркнул Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов из-за частичной мобилизации отменил отпуска краевых руководителей. Глава региона настоятельно рекомендовал принять аналогичные решения на муниципальном уровне.