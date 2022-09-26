Иркутск, 26 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. За прошедшую неделю с 19 по 25 сентября на территории Иркутской области произошло 51 ДТП, в которых 8 человек погибли, 57 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает телеграм-канал ГУ МВД РФ региона.

МВД ДТП в Приангарье

С участием водителей, которые находились за рулем транспортных средств в состоянии опьянения зарегистрировано 3 ДТП.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоблюдение очередности проезда — 6, несоответствие скорости конкретным условиям движения — 9, нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 10, выезд на полосу встречного движения - 4, неправильный выбор дистанции - 5.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие выходные, 25 сентября, в Иркутской области произошло сразу два ДТП со смертельным исходом. В обоих дорожных инцидентах предварительно установлено, что автомобилисты не были пристёгнуты ремнями безопасности.

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