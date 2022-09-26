Калуга, 26 сентября 2022, 13:03 — REGNUM Жители Калуги тепло проводили группу мобилизованных горожан к месту боевой учебы, пожелав землякам успешного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой городского голову Калуги Дмитрия Денисова.
Ранее ИА REGNUM, сообщило, что мобилизованных из Калужской области новобранцев для участия в специальной военной операции напутствовал губернатор Владислав Шапша.
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