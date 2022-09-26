Калуга, , 13:03 — REGNUM Жители Калуги тепло проводили группу мобилизованных горожан к месту боевой учебы, пожелав землякам успешного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой городского голову Калуги Дмитрия Денисова.

Родные мобилизованных калужан пожелали успешного выполнения ратного долга Страница Дмитрия Денисова в социальной сети «ВКонтакте»

«Сегодня российская армия делает всё, чтобы ни один враг не переступил порог нашего дома. Наши отважные воины защищают то, за что сражались отцы и деды. Все родные защитников находятся под особой опекой органов местной власти. Ни одну семью не оставим без внимания. Поддержим и окажем помощь. Желаю бойцам с достоинством выполнить воинский долг и вернуться живыми и здоровыми на Родину! Верим в вас! С Богом! Победа будет за нами!» — отметил Дмитрий Денисов.

Ранее ИА REGNUM, сообщило, что мобилизованных из Калужской области новобранцев для участия в специальной военной операции напутствовал губернатор Владислав Шапша.

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