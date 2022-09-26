Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM В Свердловской области продолжают действовать шесть лесных пожаров на площади 193 гектара. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным свердловского департамента информполитики, огнеборцы продолжают тушить возгорание торфа возле деревни Большое Седельниково под Екатеринбургом. К ликвидации пожара привлекли более 180 человек, также задействовано 28 единиц спецтехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар под Екатеринбургом стал причиной смога в уральской столице. А на территории Сысертского городского округа из-за торфяного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации.