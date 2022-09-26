Вашингтон, 26 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили ситуацию в регионе, в ходе встречи на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что Иран считает недопустимым любое изменение территориальных границ и геополитики в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мирзоян указал на важность адекватной реакции международного сообщества на действия Азербайджана. Стороны согласились с тем, что споры необходимо урегулировать мирным путём.

Стоит отметить, что Абдоллахиан ранее в Нью-Йорке провёл встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Глава иранской дипломатии также заявил, что Тегеран не примет изменение границ в регионе.