Москва, 26 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. На фоне трагедии в Ижевске (Удмуртия) в Госдуме предложили пересмотреть подход к обеспечению безопасности образовательных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Считаю, государство обязано кардинально пересмотреть подход к обеспечению безопасности детских садов, школ и вузов. Меры должны быть адекватны тем угрозам, с которыми сталкивается общество», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он напомнил, что СРЗП ранее уже предлагала привлекать к охране школ сотрудников Росгвардии, которые имеют соответствующую подготовку.

«Понимаю, что в сегодняшних реалиях у бойцов Росгвардии есть много других задач, связанных с проведением специальной военной операции. Поэтому считаю возможным привлекать в обязательном порядке к охране школ сотрудников ЧОП, а при необходимости — резервистов в рамках начавшейся частичной мобилизации после соответствующей подготовки», — сказал Миронов.