Чебоксары, 26 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Чувашии природоохранная прокуратура выявила участок под гостиничное обслуживание, который находился в границах береговой полосы Волги. По данному факту были судебные разбирательства, по итогам апелляции суд встал на сторону надзорного ведомства. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Волга

По данным надзорного ведомства, гражданин использовал для гостиничного обслуживания земельный участок, который «полностью входит» в 20-метровую береговую полосу границы водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища.

«Участок по периметру огорожен, на нём оборудованы строения и беседки вдоль береговой линии и полностью входящие в границы береговой полосы», — говорится в сообщении.

По данному факту природоохранная прокуратура вышла в суд с требованием об обеспечении свободного доступа к береговой полосе и Волге, освободив участок от конструкций. В ведомстве отмечают, что Калининский районный суд отказал в иске. По итогам рассмотрения апелляционного представления Верховный суд Чувашии удовлетворил требования надзорного ведомства.

Напомним, что водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными, поэтому нельзя ограничивать доступ к берегам рек и озёр. Полоса земли вдоль береговой линии также предназначается для общего пользования.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее минприроды Чувашии получило представление за отсутствие границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос трёх рек.

Подробнее: Глава минприроды Чувашии получил представление за водоохранные зоны