Канберра, 26 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. 26 сентября в Палате представителей Австралии состоялся парламентский час, в ходе которого представители правящего лейбористского правительства ответили на вопросы депутатов. О подробностях написала газета The Guardian.

Заседание парламента Австралии

Одной из тех, кто задал вопрос казначею Джиму Чалмерсу, стала депутат Бриджит Арчер.

«Поскольку лейбористское правительство не предприняло никаких практических действий для решения проблемы роста стоимости жизни, в течение следующих нескольких недель тасманийские семьи увидят скачок цен на топливо на 25 центов за литр. Рассчитывает ли казначей заставить избирателей ждать, пока он представит свой бюджет через месяц, для каких-либо признаков дополнительной помощи, или это правительство выполнит свою работу и разработает план по преодолению этого кризиса стоимости жизни?» — прозвучал вопрос.

«Отвечу представителю от округа Басс, что, если те, кто сидят напротив меня, не хотели, чтобы сокращение акциза на топливо прекратило свое действие в среду вечером, почему они приняли это в законодательном порядке до того, как в правительство пришли лейбористы?» — ответил Чалмерс, переложив ответственность на оппозицию, которая до майских федеральных выборов контролировала правительство Австралии.