Ижевск, , 13:18 — REGNUM Жертвами неизвестного, напавшего на школу в Ижевске, стали 13 человек: семеро детей и шестеро взрослых. Злоумышленник покончил с собой, сообщает 26 сентября пресс-служба Следственного комитета России.

Скорая помощь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранения получили, по предварительным данным, 14 детей и семеро взрослых. Личность нападавшего пока не установлена, документов при нём не было.

«На данный момент установлено, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 122 УК РФ. Речь идёт об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом, а также о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Уголовное дело передано для расследования в Главное следственное управление СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 сентября в школу № 88 Ижевска проник неизвестный, вооружённый двумя травматическими пистолетами. Оружие было переделано под боевые патроны. Он выстрелил в охранника, а за тем вёл огонь по всем, кого видел.

Первый сигнал о стрельбе в школе поступил в правоохранительные органы в 09:46 (08:46 мск). На место выехали восемь групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также сотрудники ОМОН и СОБР. Силовики оцепили здание и начали поиск нападавшего. Его тело обнаружили в одном из помещений. Помимо оружия, при себе у него был большой запас патронов.

С 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

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