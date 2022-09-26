Воронеж, 26 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Системы безопасности детских и образовательных учреждений Воронежской области проверят в связи с событиями в Ижевске. Об этом 26 сентября сообщил губернатор Александр Гусев.

Kremlin.ru Александр Гусев

«В связи с событиями в Ижевске поручил провести тщательную проверку всех систем безопасности и защиты воронежских детских учреждений», — написал в телеграм-канале глава региона.

Ответственным за проведение проверок назначен заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 сентября в результате стрельбы в школе №88 Ижевска погибли 13 человек — шестеро взрослых и семеро несовершеннолетних. Стрелок покончил с собой.