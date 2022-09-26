Алжир, 26 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Кабинет министров Алжира принял Общеполитическую декларацию, касающуюся укрепления боеспособности армии страны в интересах национальной безопасности. Об этом 26 сентября сообщает официальная газета El-Bilad.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, основные положения декларации были опубликованы на сайте правительства страны, полный текст будет опубликован премьер-министром Айманом бен-Абдеррахманом 3 октября.

В заявлении правительства Алжира подчёркивается возрастающая роль Алжирской национальной народной армии в сложившихся геополитических условиях.

«Армия неустанно стремится, задействовать все людские и материальные средства и выполнить все условия для развития и укрепления потенциала системы национальной обороны. Подразделениями армии прилагаются все усилия для выполнения взятых на себя обязательств в области национальной безопасности и обороны, особенно в части обеспечения безопасности границ и сохранения территориальной целостности страны», — отмечается в тексте заявления правительства.