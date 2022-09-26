Черкесск, , 12:46 — REGNUM В Карачаево-Черкесии погиб спортсмен-экстремал. Он был участником соревнований по экстремальному забегу Alpindustria Arkhyz Race. Несколько десятков спортсменов должны были преодолеть дистанцию в 130 км между поселком Архыз в Карачаево-Черкесии и горным курортом Красная Поляна.

Спасатели Publicdomainpictures.net

Как сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС, спортсмену стало плохо на маршруте в районе хребта Абишира Ахуба в Зеленчукском районе КЧР. Информация об этом в дежурную смену поступила днем 24 сентября. К сожалению, спасти пострадавшего не удалось.

«Спасатели вышли на место, транспортировали тело погибшего мужчины вниз и передали сотрудникам полиции. На работы привлекались спасатели Архызского поисково-спасательного подразделения в количестве восьми человек, одна единица техники и два квадроцикла», — говорится в сообщении.

Однако из телеграм-канала организаторов забега Alpindustria Arkhyz Race следует, что помимо мужчины, погибла еще и женщина.