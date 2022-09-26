Иркутск, 26 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 26 сентября известило об окончании расследования уголовного дела в отношении отношении 41-летнего жителя Иркутска. Он обвиняется в фиктивной регистрации трех граждан Российской Федерации на своем дачном участке.

Миграция

В ходе дознания установлено, что мужчина с сентября 2020 по октябрь 2021 года регистрировал граждан в жилом помещении, фактически не существующем на его участке, в одном из СНТ Ангарского района.

В показаниях обвиняемый не отрицал фактов регистрации, объясняя свои действия желанием помочь родственникам.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье по городу Ангарску и Ангарскому району.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября подозреваемых в организации незаконной миграции задержали полицейские в Волжском Волгоградской области.

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