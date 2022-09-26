Канберра, 26 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Новые данные показывают, что мужское имя в заявке увеличивает шансы на получение патента в Австралии. Об этом 26 сентября написала газета TheGuardian.

ИА REGNUM Наука

Анализ более 300 000 патентных заявок, поданных в IPAustralia за 15-летний период, показал, что у изобретателей с женскими именами шансы на одобрение патентных заявок были ниже, чем у ученых с мужским именем.

В 90% заявок был хотя бы один изобретатель-мужчина, и шансы на успех увеличивались по мере роста количества мужских имен в команде. Почти у четверти (24%) была по крайней мере одна женщина-изобретатель.

Журналисты также обнаружили, что гендерное неравенство наблюдалось независимо от научной области, года подачи заявки или типа подачи документов.

Ведущий исследователь Вики Хуанг, старший преподаватель права интеллектуальной собственности в Университете Дикина, сказала журналистам, что несмотря на то, что миллионы долларов были вложены в поощрение женщин к изучению естественнонаучных дисциплин, гендерное неравенство в науке остается одной из основных проблем.