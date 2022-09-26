Мурманск, 26 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил соболезнования близким погибших при обстреле в ижевской школе.

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«От всех северян приношу соболезнования близким пострадавших и погибших из-за бесчеловечного нападения на ижевскую школу. Нет слов», — написал чиновник в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших при нападении на школу в Ижевске выросло до девяти.