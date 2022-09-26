Омск, , 12:45 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков поручил в течение суток создать единый консультативный центр по вопросам частичной мобилизации. Об этом глава региона сообщил 26 сентября в своём телеграм-канале.

Военный билет Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Мы сегодня видим, что при мобилизации допускаются непростительные ошибки», — пишет он. Информация о нарушениях поступает в соцсетях и на горячую линию: «Повестки получают онкобольные мужчины, многодетные отцы и студенты».

С каждым из этих случаев будут разбираться отдельно, отметил губернатор. «Те, кого сегодня призвали незаконно, обязательно вернутся домой!» — заверил он.

При этом Бурков подчеркнул, что сбои регистрируются не только в Омской области, но и по всей стране.

«Это тот самый случай, когда бюрократизм становится врагом патриотизма», — резюмировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Согласно указу, призыву подлежат лица, проходившие службу в рядах ВС РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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