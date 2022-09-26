Москва, 26 сентября 2022, 12:45 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев остался на четвёртом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 26 сентября сообщается на сайте организации.

Даниил Медведев (Россия)
Даниил Медведев (Россия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM

22 сентября Медведев проиграл швейцарскому теннисисту Стэну Вавринке во втором круге турнира во французском Меце со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6.

Лидером рейтинга остаётся представитель Испании Карлос Алькарас. Второе место занимает норвежец Каспер Рууд, третье — испанец Рафаэль Надаль.

Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев сохранили свои позиции в рейтинге — девятое, 18-е и 39-е места соответственно.

Рейтинг АТР от 26 сентября

  1. Карлос Алькарас (Испания) — 6 740 очков;

  2. Каспер Рууд (Норвегия) — 5 850;

  3. Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;

  4. Даниил Медведев (Россия) — 5 065;

  5. Александр Зверев (Германия) — 5 040;

  6. Стефанос Циципас (Греция) — 4 810;

  7. Новак Джокович (Сербия) — 3 570;

  8. Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 550;

  9. Андрей Рублёв (Россия) — 3 390;

  10. Янник Синнер (Италия) — 3 200.