Даниил Медведев остался на четвёртом месте в рейтинге ATP
Москва, 26 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев остался на четвёртом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 26 сентября сообщается на сайте организации.
22 сентября Медведев проиграл швейцарскому теннисисту Стэну Вавринке во втором круге турнира во французском Меце со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6.
Лидером рейтинга остаётся представитель Испании Карлос Алькарас. Второе место занимает норвежец Каспер Рууд, третье — испанец Рафаэль Надаль.
Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев сохранили свои позиции в рейтинге — девятое, 18-е и 39-е места соответственно.
Рейтинг АТР от 26 сентября
Карлос Алькарас (Испания) — 6 740 очков;
Каспер Рууд (Норвегия) — 5 850;
Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;
Даниил Медведев (Россия) — 5 065;
Александр Зверев (Германия) — 5 040;
Стефанос Циципас (Греция) — 4 810;
Новак Джокович (Сербия) — 3 570;
Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 550;
Андрей Рублёв (Россия) — 3 390;
Янник Синнер (Италия) — 3 200.