Москва, 26 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев остался на четвёртом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 26 сентября сообщается на сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

22 сентября Медведев проиграл швейцарскому теннисисту Стэну Вавринке во втором круге турнира во французском Меце со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6.

Лидером рейтинга остаётся представитель Испании Карлос Алькарас. Второе место занимает норвежец Каспер Рууд, третье — испанец Рафаэль Надаль.

Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев сохранили свои позиции в рейтинге — девятое, 18-е и 39-е места соответственно.

Рейтинг АТР от 26 сентября