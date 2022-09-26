Ижевск, , 12:44 — REGNUM У устроившего стрельбу в Ижевске неизвестного было два переделанных травматических пистолета и большой запас патронов к ним. Фотографии с места происшествия, на которых запечатлено оружие атаковавшего школу, 26 сентября публикует ряд российских СМИ и телеграм-каналов.

Патрон Jaba-point.ru

На выложенных в интернет фотографиях видны два переделанных травматических пистолета, похожие на Иж-71, а также не менее 20 полных обойм к ним, на которых красной краской нанесена надпись: «Ненависть!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске.