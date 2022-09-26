Москва, 26 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Российские истребители сбили киевский Су-24 в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики, сообщили 26 сентября в Министерстве обороны России.

Mil.ru ВКС РФ

Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки сбито 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населённых пунктов Бобровый Кут, Зеленый Гай, Украинка, Садок, Новая Каховка, Максима Горького Херсонской области, Молочанск Запорожской области, Селидово и Кирилловка Донецкой Народной Республики.

Также в воздухе уничтожены 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также населённых пунктов Сватово Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.