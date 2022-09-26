Канберра, , 12:48 — REGNUM Федеральный казначей Джим Чалмерс пообещал, что транснациональные компании будут платить больше налогов в Австралии, когда он представит первый бюджет лейбористского правительства в следующем месяце. Об этом он объявил 26 сентября в эфире телеканала Nine News.

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«Мы изменим правила налогообложения для многонациональных корпораций в первом бюджете, который я скоро представлю», — сказал Чалмерс.

«Мы хотим, чтобы транснациональные корпорации платили свою справедливую долю налогов там, где они получают прибыль, и в следующем месяце в бюджете будут сделаны некоторые шаги в этом направлении», — добавил казначей.

На прошлой неделе управляющий Резервным банком Австралии Филип Лоу заявил, что налоги должны быть повышены, чтобы сбалансировать бюджет, поскольку одного сокращения расходов недостаточно.﻿

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