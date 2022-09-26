Таллин, 26 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум.

とまりん♪ Терминал СПГ

За 70 дней до планируемого запуска СПГ-терминала в порту Палдиски (северо-западная Эстония) по-прежнему непонятно, откуда будет поступать газ. Об этом в интервью эстосному порталу Postimees заявил исполнительный директор предприятия Infortar, являющегося акционером СПГ-терминала, Мартти Талгре.

По его словам, причал в Палдиски строят на рекордной скорости, но есть сомнения в том, будет ли этот терминал рабочим: «Ни участники рынка, ни потребители не знают, кто, когда и как будет предлагать услугу и импортировать СПГ».

Он также отметил, что все прежние заявления государтва и политиков оказались бесполезными: «Более десяти лет частному сектору объясняли, что СПГ-терминал — это частный бизнес, в который государство, то есть оператор сети не должен вмешиваться, и соответствующие законы приняты как на европейском, так и местном уровне. Но в последние шесть месяцев и Эстония, и Финляндия перевернули прежние принципы с ног на голову».

СПГ-терминал в Палдиски состоит из трех частей: порта, соединения трубопровода эстонского государственного сетевого монополиста Elering с газопроводом Balticconnector и судна.

Частные фирмы Alexela и Infortar отвечают за завершение строительства причала и портовых сооружений. Весной Финляндия и Эстония договорились, что судно прибудет туда, где будет готов причал.

Alexela и Infortar добиваются от государства твердых гарантий сохранения высоких цен на газ в течение как минимум 10 лет с момента начала эксплуатации СПГ-терминала.