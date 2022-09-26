Казань, , 12:43 — REGNUM В России необходимо усилить безопасность детей во всех аспектах, считает уполномоченный по правам ребёнка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом 26 сентября сообщает RT.

Комментируя трагедию в Ижевске, Волынец выразила соболезнования семьям погибших. Она отметила, что очень многое говорится об усилении охраны в школах, и пока выясняется, как устроивший стрельбу пробрался в учебное заведение.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарии Ирина Волынец Rtdety.tatarstan.ru

«Но то, что мы должны сделать сегодня, — максимально поддерживать друг друга, нужно максимально усилить безопасность наших детей во всех аспектах, не только в школах, но и в детских садах, лагерях. Нам нужно, не жалея средств, не жалея организационных ресурсов, обезопасить наших детей», — сказала Волынец.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный в одежде с нацистской символикой устроил стрельбу в школе в Ижевске.