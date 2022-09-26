Томск, 26 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Главам муниципалитетов Томской области поручено развернуть на местах пункты приёма помощи призванным в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Томской области Мобилизованные в Томской области

Жители могут приносить в пункты продукты, вещи и предметы личной гигиены. Районные руководители будут отвечать за оперативную передачу помощи бойцам.

«Такие примеры в муниципалитетах уже есть, и они должны стать правилом. Верю, что скоро все наши защитники возвратятся домой, вернув долгожданный мир!» — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, военкоматы региона, по словам Мазура, не всегда соблюдают порядок частичной мобилизации и вручали повестки жителям, не проходившим срочную службу и не подлежащим частичной мобилизации по возрасту.