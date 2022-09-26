Новосибирск, , 12:42 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 26 сентября подписал постановление об осеннем призыве на военную службу. В регионе создана призывная комиссия, которую Травников возглавил лично, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Призыв Mil.ru

Напомним, что сроки призыва определяются Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Отметим, что областному минздраву поручено обеспечить своевременное прибытие врачей-специалистов в муниципалитеты, а министерству физической культуры и спорта — оказать содействие военному комиссариату в организации на сборном пункте спортивно-массовой работы и проверки физической подготовленности призывников.