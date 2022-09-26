Москва, 26 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Первый сигнал о том, что в школе №88 г. Ижевска слышны выстрелы, поступил в правоохранительные органы в 9:46 утра 26 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

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Сразу после этого на место происшествия незамедлительно выехало восемь групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, на место ЧП прибыли сотрудники ОМОН и СОБР. Сотрудники Росгвардии совместно с представителями других экстренных служб организовали оцепление и приступили к поиску и задержанию нападавшего и его возможных сообщников, проводя поэтажный осмотр.

«В ходе данных мероприятий в одном из помещений было обнаружено тело подозреваемого. При нем обнаружено 2 травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряжённые патронами магазины», — сказано в сообщении.