Иркутск, , 12:40 — REGNUM За прошедшие выходные (24-25 сентября 2022 года) на территории Иркутской области произошло 27 пожаров. Увеличилось количество техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления — 11 случаев за два дня, сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

Пожар hansbenn

Также известно, что 11 пожаров произошло из-за короткого замыкания. Причиной четырёх пожаров стало неосторожное обращение с огнём. Один пожар случился в результате поджога.

Так, 24 сентября в пос. Усть-Балей Иркутского района во время пожара в частном деревянном доме пострадал семилетний ребёнок. В субботу, в 14:55 местного времени, в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме в переулке Кузнечный в посёлке Усть-Балей.

К месту пожара прибыли два подразделения областной пожарно-спасательной службы. В это время жилой дом полностью находился в огне, произошло обрушение кровли. Из дома самостоятельно эвакуировались двое. Мальчик 2015 года рождения при этом получил ожоги и был госпитализирован. Наиболее вероятные причины пожара: неосторожное обращение с огнём и детская шалость.

В воскресенье днем произошёл пожар в районе Осиновка города Братска. Горел частный деревянный дом. В 16:15 сообщение об этом поступило в пожарно-спасательную службу. На место были направлены 3 пожарных расчёта. Огнеборцев встретил мужчина, получивший отравление угарным газом при попытке самостоятельного тушения. От госпитализации пострадавший отказался. Огнём были повреждены стены и потолок дома. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Всего с начала 2022 года в регионе зарегистрировано 4672 пожара. 133 человека погибли, 140 человек получили травмы. 688 человек спасены на пожарах, 3880 эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17–18 сентября на территории Иркутской области произошло 28 пожаров, из которых 7 случаев — горение мусора и 2 ландшафтных пожара.

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