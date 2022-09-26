Кишинёв, , 12:39 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду заявила, что протестующие, проводящие акции в Кишинёве более недели, дестабилизируют обстановку в стране. С этим обвинением она выступила 26 сентября на брифинге.

Майя Санду European People's Party

Она отметила, что нужно уважать право на протест, но в данном случае она считает организаторов акции «преступниками».

«Ведомства не должны допускать провокаций. Правоохранительные органы должны оперативно выявлять источники незаконного финансирования тех, кто платит за участие в акциях протеста, и жёстко наказывать любые попытки агрессии, провокации или дестабилизации», — сказала Санду.

Президент обвинила организаторов в попытке манипулировать «привилегированными отношениями с РФ». Она заявила, что акции организовывают «воры» и «коррупционеры», которые хотят стать геополитическими акторами.

«Необходимы более жёсткие наказания за государственную измену и пропаганду сепаратизма», — заявила Санду.

Напомним, накануне протестующие в Кишинёве зашли на территорию администрации президента Молдавии. Там произошла стычка с полицией, когда активисты попытались установить палатки. Правоохранители в итоге вытолкали всех протестующих, но они успели запустить в небо макет Санду .

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