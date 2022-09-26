Казань, , 12:40 — REGNUM В столице Татарии сопереживают жителям соседней республики, где 26 сентября 2022 года в одной из школ оборвались жизни нескольких человек. Трагедия вновь напомнила о событиях мая 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Казани.

Стрельба в школах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы глубоко потрясены трагедией в школе в Ижевске. Скорбим вместе с жителями Удмуртии. Соседи, к несчастью, знаем, что вы переживаете, не понаслышке. Сердцем и мыслями мы с вами», — говорится в сообщении.

В Татарии соболезнуют семьям погибших, желают пострадавшим, их близким сил и здоровья.

ИА REGNUM напоминает, нападение на школу №88 в Ижевске произошло утром 26 сентября во время уроков. По предварительным данным, в результате стрельбы погибли девять человек — два охранника, двое учителей и пять школьников. Нападавший покончил с собой, его личность устанавливается. Минздрав Удмуртии формирует списки пострадавших при стрельбе.

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