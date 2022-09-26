Джакарта, 26 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Начальник штаба сухопутных войск Индонезии Дудунг Абдурахман встретился с турецким генералом сухопутных войск Турции, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Во время визита Дудунг Абдурахман обсудил военное сотрудничество между индонезийской и турецкой армиями в области образования, профессиональной подготовки и разведки.

В дополнение к обсуждению этого, на встрече обсуждались усилия по сотрудничеству в разработке технологий и систем для основной системы вооружения, таких как боевые машины и беспилотные летательные аппараты.

В конце встречи стороны выразили надежду на расширение военного сотрудничества, чтобы оно было более продуктивным.

Визит Дудунга Абдурахмана в Турцию стал частью европейского турне. Начальник штаба сухопутных войск Индонезии посетил Нидерланды и Францию.