Москва, 26 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» вышел из Мурманска во второй субсидируемый Минвостокразвития России круговой каботажный рейс по Северному морскому пути. Об этом сегодня, 26 сентября, в своём Telegram-канале сообщил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Rosatomflot.ru Атомный контейнеровоз «Севморпуть»

«В субботу сообщили: «из Мурманска отправилась «электричка». Так несколько фамильярно анонсировали начало второго рейса атомного лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть» по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский — Восточный — Санкт-Петербург. Вернуться в Санкт-Петербург должен 29 ноября. На восток идут экспортные (в контейнерах) и генеральные грузы — оборудование, краны, машины, цемент. Обратно ждем девяносто 40-футовых контейнеров с дальневосточной рыбой, плюс также генеральные грузы. Загрузка — 90% туда, 84% назад. Первый пилотный рейс был загружен всего на 15%. «Электричкой» обозвали, потому что есть рифмы — на электрическом ходу должен ходить по расписанию, тариф — субсидируемый Правительством РФ. Как показывает загрузка второго рейса, грузоотправителям это нужно», — написал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай видит Северный морской путь (СМП), как важнейший геостратегический проект. Об этом ранее заявил Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Читайте также: Чекунков: «Китай считает Севморпуть геостратегическим проектом»