Салехард, , 12:38 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Убийство Mate Marschalko

«Все ямальцы скорбят вместе с жителями республики. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. В случае необходимости, Ямал готов оказать Удмуртии любую посильную помощь», — сообщил глава ЯНАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2022 года несколько человек погибли и порядка 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. Нападавший покончил с собой в одном из кабинетов учебного заведения.

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