Липецк, , 12:37 — REGNUM Центр помощи ошибочно мобилизованным жителям Липецкой области заработал в Липецке, сообщается в телеграм-канале администрации города 26 сентября.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Жителям региона, которые считают, что их или их родственников мобилизовали ошибочно, предлагают обращаться по адресу Липецк, Советская, 7, а также по телефону +7 (4742) 28-68-91.

Между тем, как сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области, губернатор Игорь Артамонов потребовал от подчинённых обеспечить строгий контроль хода мобилизации. Ситуации, при которых на службу забирают людей, не подлежащих мобилизации, Артамонов назвал недопустимыми.

Губернатор поручил запустить горячую линию для отработки всех вопросов, касающихся мобилизации, а центру управления регионом — мониторить соцсети на предмет сообщений о нарушениях.

Между тем, по данным областного военкома Валерия Герасименко, в регионе пока не зафиксировано серьёзных жалоб на нарушение законодательства, мобилизация проходит штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась с 21 сентября.